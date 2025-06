Trump e la rottura con Musk | Non so se avremo ancora un grande rapporto Sorpreso dalle sue critiche

Le relazioni tra Elon Musk e Donald Trump sembrano attraversare un momento di crisi. Un tempo alleati, i due protagonisti si sono detti sorpresi e delusi, mentre le critiche di Musk alla nuova legge sulle auto elettriche hanno alimentato ulteriori tensioni. La domanda ora è: resteranno amici o il loro rapporto si spezzerà definitivamente? Scopriamo cosa potrebbe riservare il futuro a questa complicata alleanza.

Le relazioni tra Elon Musk e Donald Trump si sono raffreddate. “Elon e io avevamo un grande rapporto ” e “non so se è ancora così”, ha affermato il presidente Usa che si è detto “molto sorpreso ” dalle critiche rivolte dal miliardario alla legge fiscale e di spesa che è in fase di approvazione al Congresso. Trump: “Musk ha creato un problema per le norme sulle auto elettriche”. “Elon conosceva i contenuti di questa legge meglio di chiunque altro e ha avuto un problema quando ha scoperto che abbiamo eliminato le norme sulle auto elettriche”. “Sono molto contrariato, ho aiutato molto Elon”, ha sottolineato il capo della Casa Bianca parlando nello Studio Ovale prima del bilaterale col cancelliere tedesco Merz. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Trump e la rottura con Musk: “Non so se avremo ancora un grande rapporto. Sorpreso dalle sue critiche”

