Trump critica Musk e difende il disegno di legge su tagli e spesa

Donald Trump si confronta con le critiche di Elon Musk, difendendo con fermezza il disegno di legge sui tagli e la spesa. In un’intervista nello Studio Ovale con il cancelliere tedesco, l’ex presidente ha sottolineato come le polemiche di Musk siano legate alla rimozione degli incentivi per le auto elettriche, ribadendo il suo impegno per una politica economica più rigorosa e sostenibile. Ma cosa accadrà ora alle relazioni tra questi protagonisti?

"Non so se avremo più una grande relazione": lo ha detto Donald Trump nello studio ovale con il cancelliere tedesco, rispondendo ad una domande sulle critiche di Elon Musk al disegno di legge su tagli e spesa del presidente. Trump ha difeso il provvedimento e ha osservato che Musk è arrabbiato perche è stato tolto il "mandato per le auto elettriche", ossia gli incentivi. Il tycoon ha ricordato inoltre che ha detto no all'uomo di Musk alla Nasa. Trump si e' detto sorpreso e deluso dalle critiche di Musk. Quindi ha aggiunto che avrebbe vinto la Pennsylvania alle ultime elezioni anche senza di lui.

