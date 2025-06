Trump contro Musk | Non saremo più amici Elon replica | Ingrato e bugiardo e lancia un sodaggio su X

Tra Donald Trump ed Elon Musk si spezza un’amicizia di lunga data, alimentata da controversie e incomprensioni. L’ex presidente ha dichiarato con amarezza: “Non credo che lo avremo più”, lasciando intendere un profondo allontanamento. La loro storia, fatta di stima reciproca, sembra ora essere segnata da tensioni crescenti, con Musk che non si trattiene nel lanciare frecciate su X. Cosa riserverà il futuro per questi due protagonisti? Restate con noi per scoprirlo.

“ Io ed Elon avevamo un grande rapporto. Non credo che lo avremo più.” È quanto ha dichiarato Donald Trump ai cronisti nello Studio Ovale, tracciando una linea netta tra sé e l’imprenditore Elon Musk. “Mi è sempre piaciuto Elon. Avete visto le parole che ha speso per me, non ha mai detto nulla di brutto. Ma preferirei che criticasse me piuttosto che la legge di bilancio, perché quella. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Trump contro Musk: "Non saremo più amici". Elon replica: "Ingrato e bugiardo", e lancia un sodaggio su X

