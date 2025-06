Trump contro Musk | Deluso da lui e dalle critiche non avremo più una grande relazione

La scena tra due giganti del mondo degli affari si infiamma ancora una volta: Trump, deluso dalle recenti critiche di Musk, sceglie lo Studio Ovale per esprimere pubblicamente il suo disappunto. La rottura tra i due protagonisti non solo scuote le acque politiche ed economiche, ma mette in discussione un possibile allontanamento delle loro alleanze e visioni future. La questione, infatti, potrebbe segnare un punto di svolta nel loro rapporto personale e professionale.

La rottura tra Elon Musk e Donald Trump continua a fare discutere. Dopo che il miliardario fondatore di Tesla ha criticato la legge fiscale del tycoon, definendola un « disgustoso abominio », il presidente degli Stati Uniti ha deciso di rispondere. Lo ha fatto nello Studio Ovale alla presenza del cancelliere tedesco Friedrich Merz. Rispondendo alle domande dei giornalisti sulle critiche di Musk, Trump si è definito sorpreso e deluso e ha affermato: «Non so se avremo più una grande relazione». Poi ha attaccato il miliardario e difeso il provvedimento. Per lui le critiche di Musk sono nate dalla rabbia per aver tolto gli incentivi sulle auto elettriche e per non aver messo alla Nasa un suo uomo. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Trump contro Musk: «Deluso da lui e dalle critiche, non avremo più una grande relazione»

