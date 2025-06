Trump contro Harvard | Stop a visti per studenti stranieri Vietati i viaggi negli Usa da 12 Paesi | quali sono e l’eccezione per salvare il Mondiale

In un clima di tensione crescente, Donald Trump torna a fare notizia con decisioni che scuotono il mondo dell’istruzione e dei viaggi. La sua ultima mossa? Bloccare i visti per studenti stranieri e vietare i viaggi negli USA da 19 Paesi, tra cui Afghanistan, Iran, Cuba e Venezuela, giustificando tutto con la «sicurezza nazionale». Ma quali sono le eccezioni, come quella per salvare il mondiale? Scopriamolo insieme.

Donald Trump contro tutti, ancora. Sventolando come motivazione la «sicurezza nazionale», il presidente americano ha bloccato (o limitato) ogni accesso agli Stati Uniti per i cittadini provenienti da 19 Paesi. Tra cui Afghanistan, Iran, Cuba e Venezuela. Una decisione che il tycoon ha spiegato come legata strettamente al recente attacco antisemita a Boulder, in Colorado, dove un uomo originario dell’Egitto ha lanciato molotov contro un corteo per gli ostaggi israeliani a Gaza. «Il recente attacco ha evidenziato che l’ingresso di cittadini stranieri non adeguatamente controllati rappresentano per gli Usa», ha detto Trump. 🔗 Leggi su Open.online

Trump impedisce a Harvard iscrizione di studenti stranieri - L'amministrazione Trump ha bloccato temporaneamente l'ammissione di studenti stranieri a Harvard, secondo quanto riportato dal New York Times.

