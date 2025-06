Trump contro Elon Musk | via il mandato EV e minacce sui contratti governativi

Il modo in cui Donald Trump si scontra con Elon Musk sta tenendo il mondo sulle spine, tra accuse e minacce che rischiano di rivoluzionare il panorama dell'innovazione tecnologica e delle politiche pubbliche. La lotta tra l'ex presidente e il visionario imprenditore si fa sempre più accesa, aprendo scenari imprevedibili per il futuro. Ma quale sarà il vero impatto di questa battaglia? Solo il tempo potrà dirlo.

" Elon si stava 'esaurendo', gli ho chiesto di andarsene, gli ho tolto il mandato EV che obbligava tutti ad acquistare auto elettriche che nessun altro voleva (e che sapeva da mesi che avrei fatto!), e lui è semplicemente impazzito". Lo scrive su Truth il presidente degli Stato Uniti Donald Trump, continuando sui social lo scontro con Elon Musk. In un secondo post Trump ha poi minacciato di cancellare i contratti governativi con Musk: "Il modo più semplice per risparmiare denaro nel nostro bilancio, miliardi e miliardi di dollari, è quello di porre fine ai sussidi e ai contratti governativi di Elon. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump contro Elon Musk: via il mandato EV e minacce sui contratti governativi

In questa notizia si parla di: Trump Elon Musk Mandato

Trump in Arabia Saudita, col presidente Usa anche Elon Musk - Donald Trump è in visita ufficiale in Arabia Saudita, accompagnato da una delegazione di alto profilo che include anche Elon Musk.

Al termine del mandato di 130 anni al DOGE, Trump ha consegnato a Elon Musk una chiave d'oro della Casa Bianca come donazione per il suo servizio come rappresentante speciale del governo. Partecipa alla discussione

Elon Musk ha annunciato le sue dimissioni dal suo incarico di funzionario speciale presso DOGE "Al termine del mio mandato come Funzionario Speciale del Governo, desidero ringraziare il Presidente Trump per l'opportunità di ridurre gli sprechi. La miss Partecipa alla discussione

Trump, 'ho chiesto a Musk di andarsene, ha dato di matto' - "Elon si stava 'esaurendo', gli ho chiesto di andarsene, gli ho tolto il mandato EV che obbligava tutti ad acquistare auto elettriche che nessun altro voleva (e che sapeva da mesi che avrei fatto!), e ... Come scrive ansa.it

Trump deluso da Musk: 'non so se avremo più una grande relazione' - "Non so se avremo più una grande relazione": lo ha detto Donald Trump nello studio ovale con il cancelliere tedesco Merz, rispondendo ad una domanda sulle critiche di Elon Musk al disegno di legge su ... Scrive ansa.it

Trump: “Molto deluso da Musk”. L’ex consigliere: “Mai visto quel disegno di legge” - Il presidente Usa si è detto "molto sorpreso" dalle critiche rivolte dal miliardario alla provvedimento fiscale in approvazione al Congresso ... Si legge su repubblica.it