Trump con Musk è scontro totale | Elon è impazzito gli ho chiesto di andarsene | La replica | Lui è negli Epstein files

Il panorama digitale infiamma: Trump e Musk si affrontano in uno scontro senza precedenti, tra accuse velenose e minacce velate. Elon, ormai al centro di un vortice mediatico, reagisce con decisione, ma le conseguenze si fanno sentire: Tesla in crisi a Wall Street e il blocco di contratti governativi mettono a dura prova il loro impero. La battaglia tra potere e tecnologia sta cambiando le regole del gioco, lasciando tutti a chiedersi cosa accadrà dopo.

Guerra sui social, tra accuse e minacce: dal blocco dei contratti governativi per le aziende di Elon alla dismissione della navicella spaziale Dragon. E Tesla crolla a Wall Street. Trump, con Musk è scontro totale: "Elon è impazzito, gli ho chiesto di andarsene" | La replica: "Lui è negli Epstein files"

Trump in Arabia Saudita, col presidente Usa anche Elon Musk - Donald Trump è in visita ufficiale in Arabia Saudita, accompagnato da una delegazione di alto profilo che include anche Elon Musk.

Dopo lo scontro con Trump Elon Musk ha lanciato un sondaggio per un partito che rappresenti l’80% di persone di centro . Non si che risultati avrà ma anche chi ha cavalcato il populismo esasperato si è stufato . E torniamo all’interrogativo del pezzo di oggi : c Partecipa alla discussione

