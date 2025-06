Trump | Con Elon Musk avevo bel rapporto non so se ci sarà ancora

Un rapporto tra Trump ed Elon Musk, una partnership che sembrava solida, ora vacilla sotto il peso delle recenti dichiarazioni. Le parole di Trump, intrise di sorpresa e delusione, svelano un cambiamento inatteso nel loro legame, lasciando il panorama politico e tecnologico in attesa di scoprire se questa amicizia possa ancora resistere. Scopriamo cosa ha portato a questa svolta e quali ripercussioni avrà sul futuro.

(Agenzia Vista) Usa, 05 giugno 2025 Sono molto sorpreso e anche deluso dalle parole di Elon sulla legge di bilancio. Elon ed io avevamo un ottimo rapporto. Non so se lo avremo ancora. Lui ha speso parole bellissime per me, davvero belle. Mi ha sostenuto, è stato al mio fianco, ha detto che avevo ragione su tutto. Ed è vero, avevo ragione su tutto. Ed ho ragione anche sulla mia legge, “Big Beautiful Bill”. Così Trump alla Casa Bianca. X Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Trump: "Con Elon Musk avevo bel rapporto, non so se ci sarà ancora"

