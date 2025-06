Trump | Columbia verso revoca fondi

Dopo Harvard, ora tocca alla Columbia University nel tentativo di revoca dei fondi da parte di Trump. L'amministrazione americana sostiene che l’università abbia violato le leggi antidiscriminazione, mettendo a rischio la sicurezza degli studenti ebrei. La Columbia risponde di aver già preso provvedimenti e di collaborare con le autorità. Un caso che solleva interrogativi sulla libertà accademica e la lotta all'antisemitismo negli Stati Uniti.

1.13 Dopo Harvard anche la Columbia University nel mirino di Trump. L'amministrazione Usa ha avviato l'iter per la revoca dell'accreditamento ritnendo che l'universit√† abbia violato le leggi federali antidiscriminazione per non aver adeguatamente protetto gli studenti ebrei nel proprio campus. La Columbia ha risposto di aver gi√† affrontato le preoccupazioni espresse e di collaborare con le autorit√† per contrastare l'antisemitismo. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it