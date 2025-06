Trump chiude le porte a 19 Paesi nega i visti per gli studenti stranieri ad Harvard e accusa Joe Biden

L'America si trova nuovamente al centro di tensioni e decisioni drastici: Trump chiude le porte a 19 paesi, limita i visti per studenti stranieri ad Harvard e mira a indagare sul presunto declino cognitivo di Biden. Questa serie di mosse segna un nuovo capitolo nella politica internazionale e interna degli Stati Uniti, alimentando dibattiti e preoccupazioni su sicurezza, immigrazione e trasparenza. Ma cosa significherà tutto ciò per il futuro del paese e oltre? Continua a leggere.

Dopo l'attacco antisemita in Colorado, Trump ha deciso di varare un decreto per vietare o limitare l'ingresso negli Stati Uniti da 19 Paesi per “motivi di sicurezza nazionale”. Il presidente Usa ha annunciato una stretta anche sui visti per Harvard e l'apertura di un'indagine sul presunto insabbiamento del declino cognitivo di Joe Biden. 🔗 Leggi su Fanpage.it

