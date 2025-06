Trump chiude le frontiere | stop agli arrivi da 12 Paesi

In un gesto che scuote l’ordine internazionale, Donald Trump annuncia la chiusura delle frontiere americane a partire da 12 paesi, tra cui Iran e Yemen. Questa drastica decisione, motivata da ragioni di sicurezza nazionale e dalla recente escalation di attacchi antisemiti, solleva interrogativi sulla stabilità globale e sui diritti umani. Quali saranno le conseguenze di questa scelta per la politica migratoria e per gli equilibri internazionali?

Trump chiude le frontiere: è una questione di sicurezza nazionale. Gli Stati Uniti d’America, sconvolti dagli attacchi antisemiti delle ultime settimane, ha deciso per un giro di vite sugli arrivi. Stop ai visti per tutti i visitatori in arrivo da Afghanistan, Myanmar, Ciad, Repubblica del Congo, Guinea Equatoriale, Eritrea, Haiti, Iran, Libia, Somalia, Sudan e Yemen. . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Trump chiude le frontiere: stop agli arrivi da 12 Paesi

