Trump chiude le frontiere ai cittadini provenienti da 12 Paesi | Stop ai terroristi stranieri

In un gesto deciso per rafforzare la sicurezza nazionale, il presidente Trump ha annunciato il divieto d’ingresso negli Stati Uniti per cittadini di 12 paesi, tra cui Iran, Somalia e Yemen. Questa misura, pensata per prevenire minacce terroristiche, ha suscitato forti reazioni a livello globale. Ma cosa comporta davvero questa stretta? Scopriamo insieme i dettagli e le implicazioni di questa decisione che sta facendo discutere il mondo intero.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato un nuovo e controverso bando migratorio che vieta l’ingresso nel Paese ai cittadini di 12 nazioni, tra cui Iran, Somalia, Yemen e Libia. La misura, che secondo la Casa Bianca mira a “proteggere il Paese dai terroristi stranieri”, entrerà in vigore il prossimo 9 giugno. L’elenco dei Paesi interessati comprende: Afghanistan, Birmania, Ciad, Repubblica del Congo, Guinea Equatoriale, Eritrea, Haiti, Iran, Libia, Somalia, Sudan e Yemen. A questi si aggiungono sette Paesi soggetti a restrizioni parziali: Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan e Venezuela. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Trump chiude le frontiere ai cittadini provenienti da 12 Paesi: “Stop ai terroristi stranieri”

