Trump chiude i confini degli Stati Uniti | chi non potrà più entrare

In un gesto che ha fatto scalpore, il presidente Donald Trump ha annunciato la chiusura dei confini statunitensi a cittadini di 12 paesi, nel nome della sicurezza nazionale. Questa decisione, in vigore dal 9 giugno, mira a proteggere gli Stati Uniti dai presunti rischi dei terroristi stranieri. Ma quali saranno le implicazioni di questa stretta? Scopriamo insieme come questa misura potrebbe cambiare il volto dell’immigrazione e delle relazioni internazionali.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che vieterà l'ingresso negli Stati Uniti ai cittadini di 12 paesi al fine di "proteggere" il paese dai " terroristi stranieri ". Questo divieto, che entrerà in vigore il 9 giugno, si applica ad Afghanistan, Birmania, Ciad, Repubblica del Congo, Guinea Equatoriale, Eritrea, Haiti, Iran, Libia, Somalia, Sudan e Yemen. Anche altri sette paesi sono soggetti a restrizioni: Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan e Venezuela. Tuttavia, sono previste eccezioni per i titolari di determinati visti e per le persone il cui viaggio negli Stati Uniti "serve l'interesse nazionale". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Trump chiude i confini degli Stati Uniti: chi non potrà più entrare

