Trump attacca Musk | Gli ho chiesto di andarsene ha dato di matto Il patron di Tesla | È l' ora di fondare un nuovo partito?

In un sorprendente colpo di scena, Trump sfida pubblicamente Elon Musk, suo ormai ex amico, chiedendogli di andarsene e criticando duramente il patron di Tesla. La tensione tra i due si fa palpabile, spingendo molti a domandarsi se sia giunto il momento di creare un nuovo partito. La politica americana si infiamma: cosa riserverà il futuro per queste due personalità controverse?

Trump attacca il suo ormai ex amico Elon Musk. «Non so se avremo più una grande relazione - ha detto nello Studio Ovale rispondendo ad una domande sulle critiche del patron di Tesla al. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Trump attacca Musk: «Gli ho chiesto di andarsene, ha dato di matto». Il patron di Tesla: «È l'ora di fondare un nuovo partito?»

