Trump attacca Musk e minaccia stop ai contratti Elon | Donald è nei file di Epstein E lancia su X un sondaggio per un nuovo partito

L'ex presidente Donald Trump torna a far parlare di sé, attaccando pubblicamente Elon Musk e minacciando di interrompere i contratti con l’imprenditore. Un colpo di scena che si aggiunge alle rivelazioni sui suoi legami passati e ai recenti sondaggi su un possibile nuovo partito. In un'intervista nello Studio Ovale, Trump ha espresso dubbi sulla loro futura collaborazione, lasciando il mondo politico e tecnologico in fervente attesa di sviluppi sorprendenti.

Trump attacca il suo ormai ex amico Elon Musk. «Non so se avremo più una grande relazione - ha detto nello Studio Ovale rispondendo ad una domande sulle critiche del patron di Tesla al. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Trump attacca Musk e minaccia stop ai contratti. Elon: «Donald è nei file di Epstein». E lancia su X un sondaggio per un nuovo partito

Elon Musk definisce la legge fiscale di Trump un «disgustoso abominio». Il ceo di Tesla rompe con il presidente e attacca la riforma approvata alla Camera, che rischia di affondare il bilancio statale e danneggiare l’industria dell’auto elettrica Partecipa alla discussione

Con un patrimonio di oltre 400 miliardi, ad Elon Musk sarebbe convenuto finanziare – dietro le quinte – sia Harris che Trump. Avrebbe potuto restare nell’ombra, sostenere entrambi, e raccogliere i frutti in silenzio. Invece ha fatto una scelta. Ha preso posizione Partecipa alla discussione

Trump attacca Musk: «Mi ha deluso, non so se avremo più un grande rapporto». Il patron di Tesla: «È l'ora di fondare un nuovo partito?» - Trump attacca il suo ormai ex amico Elon Musk. «Non so se avremo più una grande relazione - ha detto nello Studio Ovale rispondendo ad una domande sulle critiche del patron di Tesla ... Riporta msn.com

Trump-Musk, rottura e accuse: "Deluso da Elon". La replica: "Senza di me avrebbe perso" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Trump-Musk, rottura e accuse: 'Deluso da Elon'. La replica: 'Senza di me avrebbe perso' ... Si legge su tg24.sky.it

Trump e la rottura con Musk: “Non so se avremo ancora un grande rapporto”. Il patron di Tesla: “Ingrato” - Le relazioni tra Elon Musk e Donald Trump si sono raffreddate. "Elon e io avevamo un grande rapporto" e "non so se è ancora così", ha affermato il presidente ... Da msn.com