Trump annuncia il divieto di viaggio totale per 12 Paesi

In un annuncio che scuote il mondo, il presidente Donald Trump ha dichiarato il divieto totale di viaggio per 12 Paesi, portando a un totale di 19 le nazioni soggette a restrizioni. Motivato da presunte minacce alla sicurezza nazionale e pubblica, questo drastico provvedimento segna un nuovo capitolo nelle politiche migratorie statunitensi. La decisione solleva interrogativi e dibattiti sul futuro delle relazioni internazionali e sulla libertĂ di movimento. Ma cosa comporterĂ realmente questa mossa?

Il presidente americano Donald . Trump ha affermato che i divieti di viaggio totali e le restrizioni parziali, che hanno interessato complessivamente 19 Paesi, sono dovuti a quelle che ha definito minacce alla sicurezza nazionale e alla sicurezza pubblica.

