Trump annuncia esito positivo della telefonata con Xi | accordo commerciale sui prodotti delle terre rare

"Ho appena concluso un'ottima telefonata con il Presidente cinese Xi, per discutere di alcuni aspetti complessi del nostro accordo commerciale recentemente stipulato e concordato. La chiamata è durata circa un'ora e mezza e ha portato a una conclusione molto positiva per entrambi i Paesi. Non dovrebbero più esserci dubbi sulla complessità dei prodotti derivati dalle terre rare ": lo scrive Donald Trump su Truth. "I nostri rispettivi team si incontreranno a breve in una sede da definire. Saremo rappresentati dal Segretario al Tesoro Scott Bessent, dal Segretario al Commercio Howard Lutnick e dal Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti, l'Ambasciatore Jamieson Greer " ha scritto Trump. 🔗 Leggi su Quotidiano.net