Trump accoglie Merz | Grande rapporto con la Germania

Un incontro che rafforza i legami transatlantici: Donald Trump ha accolto il cancelliere tedesco Friedrich Merz alla Casa Bianca, sottolineando l’importanza di un rapporto forte tra gli Stati Uniti e la Germania. Con una stretta di mano simbolica e parole ottimistiche, i due leader hanno dato il via a una collaborazione potenzialmente decisiva nel panorama globale. Un segnale di unità e dialogo in un mondo in continua evoluzione.

Milano, 5 giu. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha accolto il cancelliere tedesco Friedrich Merz sulla soglia della Casa Bianca, dove i due leader si sono stretti la mano e sono entrati insieme. "Avremo un grande rapporto con la Germania", ha detto il presidente americano.

Meloni, la doppia faccia che non piace all’Eliseo. Macron la tiene fuori dai giri che contano perché teme che spifferi tutto a Trump. Il caso Fico, la fuga di Merz e il club segreto dei leader che contano (ma senza di lei) - ESCLUSIVA - Giorgia Meloni, inizialmente vista come la "pontiera" capace di unire Europ e e rafforzare il proprio ruolo in Italia, si ritrova ora emarginata dai giochi di potere.

AMBASCIATORE TEDESCO NEGLI USA: MANDATE UN MILIARDARIO! Donald Trump valuta i suoi collaboratori in base alla loro ricchezza personale, un criterio che la Germania potrebbe sfruttare, suggerisce Tyson Barker. Con il primo viaggio del cancellier Partecipa alla discussione

Usa-Germania, incontro cordiale allo Studio Ovale. E Merz pressa Trump sull’Ucraina - Merz ha apertamente pressato ... lasciamoli lottare per un po’”. Trump ha detto che con il cancelliere tedesco, dopo l’incontro allo Studio Ovale davanti ai giornalisti, parlerà anche delle truppe Usa ... Lo riporta repubblica.it

Usa-Germania, Trump accoglie il cancelliere Merz alla Casa Bianca - Donald Trump ha accolto alla Casa Bianca il cancelliere tedesco Friedrich Merz per il loro primo vertice nello Studio Ovale. I dazi e il sostegno all'Ucraina tra i principali temi di discussione. Il p ... Scrive repubblica.it

La Germania di Merz. L’Europa a Kiev. Apple investe su Trump