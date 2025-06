Truffe preso finto medico di Wojtyla

Una truffa scioccante scuote Roma: un falso medico, spacciandosi per medico di Wojtyla e di 54 cardinali, prometteva cure miracolose con cellule staminali a costi elevatissimi. La sua frode ha ingannato genitori desiderosi di aiutare i propri figli autistici, ma è stato smascherato e arrestato. La vicenda mette in luce i rischi di affidarsi a chi non ha competenze ufficiali, ricordandoci l'importanza di verificare sempre le credenziali.

14.00 Si fingeva medico del Papa e curava i bimbi affetti da autismo con cellule staminali molto costose. E' stato arrestato a Roma un cittadino argentino. Nel curriculum si spacciava come medico di Wojtyla e di 54 cardinali e come un "luminare nel campo dell'autismo". Pesantemente indiziato dei reati di esercizio abusivo della professione medica su territorio italiano e di truffa aggravata ai danni dei genitori di un ragazzino affetto da autismo che curava con l'utlizzo di cellule staminali per un costo complessivo di 30 mila euro. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

