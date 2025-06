Truffava vittime prospettando terapie innovative per autismo arrestato finto medico

Una truffa crudele sgominata a Roma: un finto medico prometteva terapie rivoluzionarie per curare autismo grave, sfruttando la speranza delle famiglie. La Polizia di Stato ha smascherato l’inganno, arrestando il sessantatreenne argentino responsabile di esercizio abusivo della professione medica. Un episodio che mette in luce quanto sia importante vigilare e tutelare chi cerca soluzioni per i propri cari, evitando di cadere in trappole.

(Adnkronos) – Truffava vittime prospettando terapie innovative per i figli affetti da gravi forme di autismo. La Polizia di Stato di Roma, a seguito di indagini coordinate dalla locale Procura della Repubblica, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un sessantatreenne argentino indagato per esercizio abusivo della professione medica sul . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Truffava vittime prospettando terapie innovative per autismo, arrestato finto medico

