Trovato in casa il cadavere di un 54enne in decomposizione | la scoperta a Tavagnacco indagini in corso

Una tragica scoperta scuote Tavagnacco: il corpo di un uomo di 54 anni è stato rinvenuto in stato di decomposizione all’interno della sua abitazione. Le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire le circostanze di questa drammatica vicenda, che ha suscitato grande sgomento tra i residenti. La comunità si interroga ora sulle cause di questa morte misteriosa, mentre le indagini proseguono con attenzione e cautela.

I Carabinieri e i Vigili del Fuoco hanno trovato il corpo senza vita di un 54enne in una casa situata in via Matteotti 56, nella cittadina friulana di Tavagnacco: il cadavere è in avanzato stato di decomposizione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Trovato in casa il cadavere di un 54enne in decomposizione: la scoperta a Tavagnacco, indagini in corso - I Carabinieri e i Vigili del Fuoco hanno trovato il corpo senza vita di un 54enne in una casa situata in via Matteotti 56, nella cittadina friulana di ...

Cadavere in decomposizione ritrovato in una casa stipata di oggetti: accertamenti in corso per chiarire identità, causa ed epoca della morte - TAVAGNACCO (UDINE) - Drammatico ritrovamento oggi (5 giugno) poco dopo le 12.40 in via Matteotti a Tavagnacco. Su richiesta dei carabinieri, i pompieri sono intervenuti ... Lo riporta ilgazzettino.it

