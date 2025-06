trovato con droga e soldi minorenne nei guai

Una giornata di controlli nella città di Cremona si è conclusa con un importante sequestro e un minorenne denunciato. Durante un normale giro di pattuglia, gli agenti hanno notato un giovane comportarsi in modo sospetto, portando al suo fermo e a scoperte sorprendenti. La vicenda evidenzia come le forze dell’ordine siano sempre vigili nel contrastare il fenomeno dello spaccio e della criminalità giovanile. La storia prosegue con un capitolo che solleva molte domande sulla sicurezza e la tutela dei nostri giovani.

Agenti delle squadre volanti della questura di Cremona nella giornata di ieri hanno sequestrato 65 grammi di hashish e oltre 1.000 euro in contanti, trovati in possesso di un minorenne italiano, residente fuori città che è stato denunciato. Ieri mattina una pattuglia di agenti era impegnata in alcuni giri di controllo nel capoluogo quando ha visto un giovane che, al loro avvicinarsi, ha cominciato a comportarsi in modo sospetto, cercando di nascondersi alla loro vista. Il comportamento del ragazzo ha insospettito gli agenti, che lo hanno raggiunto e poi controllato sul posto, trovandogli addosso le banconote e alcuni grammi di hashish divisi in bustine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it