Troppi cantieri su strade e ferrovie la denuncia del Distretto turistico dei laghi

troppi cantieri su strade e ferrovie stanno mettendo a rischio il turismo e la qualità della vita nei Laghi. Strade dissestate, cantieri infiniti e estati senza treni compromettono il fascino e l'accessibilità di questa meravigliosa zona. Il presidente del Distretto Turistico dei Laghi, Francesco Gaiardelli, denuncia una situazione "abbastanza critica" che necessita di interventi urgenti per far ripartire il settore e garantire un futuro sostenibile alla regione.

Strade dissestate, cantieri infiniti e estati senza treni. Il presidente del Distretto turistico dei laghi, l'Atl che comprende i territori dei laghi Maggiore, Orta e Mergozzo e delle montagne ossolane, denuncia una situazione "abbastanza critica". Secondo Francersco Gaiardelli, infatti, "un.

