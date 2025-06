Troia città di pace e fratellanza con la marcia silenziosa e uno spettacolo a tema

A Troia, un weekend dedicato alla pace e alla fratellanza si anima con eventi che uniscono comunità e speranza. Sabato 7 giugno, alle 20 in piazza San Secondino, si terrà la marcia silenziosa “In piedi per Gaza, in piedi costruttori di Pace”, simbolo di solidarietà e impegno. Un’occasione per riflettere sul valore della pace e rafforzare i legami tra cittadini, associazioni e parrocchie del territorio, perché ogni passo conta verso un futuro migliore.

