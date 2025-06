Trofeo Mau Ovunque | weekend di calcio e ricordi a Pisa Ovest

Preparati a vivere un weekend indimenticabile di calcio e ricordi a Pisa Ovest! La 24ª edizione del Trofeo Mau Ovunque promette emozioni, passione e tanta solidarietà, con sfide appassionanti tra gruppi di tifosi e vecchie glorie nerazzurre. Un evento che unisce sport e comunità, celebrando il calcio come motore di incontro e amicizia. Non perdere questa straordinaria occasione di condividere momenti unici: il divertimento è garantito!

La 24° edizione del Trofeo Mau Ovunque si terrà sabato 7 e domenica 8 giugno sul campo sportivo del Pisa Ovest, in via Livornese a Porta a Mare. Sabato 7, a partire dalle 18, si sfideranno con la formula del ‘5+1’ gruppi della curva e tifoserie gemellate (Sturm Graz, Viareggio). Alle 21 è in programma la partita delle vecchie glorie nerazzurre (tra gli altri interverranno: Scuglia, Bettini, Masucci, Andreotti, Argentesi, Cagnale, Frati, Dolcetti, Baroni, Arrighini, Lorenzini, Colombini, Pisano, Niccolini, Francesconi, Malasoma, Cecconi, Pesenti, Cani, Buzzegoli, Cavallo, Belluomini). La domenica, alle 18, sono in programma le semifinali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Trofeo Mau Ovunque: weekend di calcio e ricordi a Pisa Ovest

