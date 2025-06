Trionfi per la scuola calcio Prato | successi in tornei prestigiosi

della scuola calcio del Prato ha dimostrato ancora una volta tutto il suo talento e la passione per il calcio. Con successi che rafforzano il loro cammino di crescita, queste vittorie sono la testimonianza di un percorso fatto di impegno, dedizione e grande spinta verso l’eccellenza. La truppa...

Soddisfazioni e risultati di prestigio per le formazioni della scuola calcio del Prato durante lo scorso weekend. Cominciamo dall’ Under 14: la squadra allenata da Nicola Turi si è aggiudicata la " Coppa Città di Sesto Fiorentino ", mandando al tappeto in finale lo Scandicci. Trionfo pure per l’ Under 10, che ha conquistato il " 4° Gran Galà Biancazzurro ", organizzato dalla Sangiovannese allo Stadio Fedini di San Giovanni Valdarno. La truppa dei ragazzi nati nel 2015, guidata in panchina da Nicola Furlanetto e Stefano Giacomelli, ha invece chiuso al secondo posto la " Valdichiana Cup ", dietro solo ai coetanei del Perugia, ma davanti a Modena, Arezzo, Roma e Ternana. 🔗 Leggi su Lanazione.it