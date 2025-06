Trionfale chiusa la rabbia dei cittadini contro il cantiere e il Comune E Gualtieri si nasconde

Dopo mesi di tensione e proteste, i cittadini della zona possono finalmente tirare un sospiro di sollievo: la mobilitazione contro il cantiere dell’Adduttrice Trionfale ha ottenuto una vittoria importante, mentre il sindaco Gualtieri sceglie di restare in sordina. Alla Sala Basaglia si sono confrontati residenti e commercianti, aprendo un dialogo che potrebbe segnare un nuovo inizio per il quartiere, dimostrando che la voce della comunità può fare la differenza.

Al Santa Maria della Pietà si è tenuto un incontro pubblico per i lavori dell'Adduttrice Trionfale che, da lunedì 9 giugno, porterà alla chiusura di un tratto di via Trionfale. L'appuntamento alla Sala Basaglia ha visto protagonisti della discussione residenti, commercianti di zona, Acea e.

