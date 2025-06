Triestina la rabbia dei tifosi | in 300 al corteo speranze appese a un filo

Tra tentativi di rinnovata speranza e crescente frustrazione, i tifosi della Triestina si sono radunati in un corteo carico di emozioni. Questi 300 appassionati esprimono il loro scontento, protestando contro la società statunitense e le ingiuste penalizzazioni che minacciano il futuro del team. La tensione palpabile si fa sentire: con la scadenza di mezzanotte alle porte, il destino della squadra pende da un filo sottile, alimentando speranze e timori in un attimo cruciale.

In queste ore di tensione 300 tifosi della Triestina si sono riuniti in corteo per protestare contro la società statunitense e le inadempienze che sono costate alla squadra ben nove punti di penalizzazione. La folla di tifosi è con il fiato sospeso: è fissata per mezzanotte la scadenza entro cui.

Triestina: tra tifosi e gli americani è frattura totale, ritirato il marchio - La Triestina, un simbolo calcistico della città, vive un momento di crisi senza precedenti. La rottura tra tifosi e dirigenza americana segna non solo la fine di un sogno, ma il declino di un'identità.

Rabbia e orgoglio biancorosso, duemila tifosi dorici in corteo: «Infangata la nostra storia». Cori contro Tiong, Canile e Roberta Nocelli - Ma soprattutto la rabbia di una città «tradita», come l‚Äôha definita ... della Curva Nord per la manifestazione da piazza Roma fino a Palazzo del Popolo. Tifosi tanti ma anche famiglie con bambini. corriereadriatico.it scrive

Triestina, la tifoseria risponde a Rosenzweig: ‚ÄúTraditi e arrabbiati, ora vogliamo chiarezza‚ÄĚ - A seguito della lettera aperta del presidente della Triestina, Ben Rosenzweig ... troppi errori che non stiamo qui ad elencare. Noi tifosi siamo sconcertati ma soprattutto arrabbiati, ci sentiamo ... Da tuttomercatoweb.com

Cortei no Green pass a Trieste, la rabbia e i timori degli esercenti - Ogni corteo corrisponde ad un calo di fatturato perché nessuno esce a fare compere se la città è assediata da migliaia di manifestanti I commercianti e i baristi di Trieste non ne possono più ... Come scrive rainews.it

