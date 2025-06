Tribeca festival | il viaggio di 23 anni con robert de niro e jane rosenthal

Il Tribeca Festival, nato nel 2002 dalla visione di Robert De Niro e Jane Rosenthal, rappresenta oggi un punto di riferimento per il cinema e l’arte contemporanea. Nel corso di 23 anni, ha saputo evolversi e innovarsi, abbracciando anche videogiochi e musica, per celebrare la creatività in tutte le sue forme. Questa storia di passione e crescita rende il festival un crocevia imprescindibile per artisti e appassionati di tutto il mondo, consolidando il suo ruolo di protagonista nel panorama culturale internazionale.

Il Tribeca Festival celebra la sua 24ª edizione, confermandosi come uno degli eventi più importanti nel panorama culturale e cinematografico internazionale. Nato nel 2002, il festival ha saputo evolversi nel tempo, ampliando i propri orizzonti oltre il cinema per includere anche videogiochi e musica. Questa crescita testimonia l’impegno nel promuovere nuove forme di espressione artistica e innovazione culturale. le origini del tribeca festival prima dell’attacco alle torri gemelle. Il progetto del Tribeca Festival risaliva a prima del tragico evento dell’11 settembre 2001. La sua nascita fu accelerata dall’attentato, ma il concetto era già in fase di sviluppo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Tribeca festival: il viaggio di 23 anni con robert de niro e jane rosenthal

