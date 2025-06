Trent’anni dopo riecco ’La strada fantasma’ I tre racconti sulfurei di Roberto Barbolini

Trent’anni dopo, la magia di "La strada fantasma" di Roberto Barbolini rivive grazie alla ristampa di Bibliotheka editore. Tre racconti sulfurei che, ispirati dalla storica Via Vandelli, ci conducono tra leggenda e sogno, offrendoci un viaggio visionario e divertente nel cuore della nostra terra. Un’opera che, come allora, continua a svelare i misteri e le meraviglie della nostra cultura... e ora, più che mai, merita di essere riscoperta.

A più di trent'anni dalla prima pubblicazione, Bibliotheka editore ha ristampato ' La strada fantasma ' di Roberto Barbolini (nella foto), che con questo libro vinse il premio Dessì: tre "racconti sulfurei" (come li definì il critico letterario Cesare Garboli nell'introduzione) che prendono spunto dalla storia della Via Vandelli per muoversi fra leggenda e sogno, un viaggio visionario e divertente nella nostra terra, trapuntato di esuberante fantasia. Il libro verrà presentato dall'autore, insieme a Roberto Franchini, domani alle 18 alla Libreria Ubik di via dei Tintori 22.