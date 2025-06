Trenitalia e Taormina Film Festival un Intercity speciale | donne non dive

Trenitalia rinnova il suo impegno con il Taormina Film Festival, portando in scena un Intercity speciale dedicato alle grandi donne del cinema. Personalizzato con i volti di figure femminili ispiratrici, questo treno simbolo celebra il valore della donna e la lotta per la parità dei diritti. Un'iniziativa che unisce viaggio, cultura e messaggi importanti, confermando ancora una volta come il cinema possa essere veicolo di cambiamento e inclusione.

Roma, 6 giu. (askanews) - Un treno Intercity speciale, personalizzato con i volti delle grandi donne del cinema, al Taormina Film Festival. Per il secondo anno consecutivo il brand di Trenitalia è Main Partner della manifestazione, giunta alla sua 71esima edizione, in programma dal 10 al 14 giugno. E il messaggio che si vuole mandare è quello del valore delle donne e della parità di diritti. L'Intercity "Le donne, non le dive" è stato presentato al binario 25 della stazione di Roma Termini. "Il messaggio - ha detto ad askanews Francesca Serra, direttore Business Intercity di Trenitalia - nasce in realtà direttamente dal Taormina Film Festival, perché in questo momento particolare è bene dare un messaggio rispetto al valore vero delle donne, a quello che possono fare nella quotidianità e quindi anche la stessa attrice in realtà è una donna che vive le sue vicissitudini e non deve essere solo esclusivamente vista come diva, ma anzi per quello che è, ovvero una donna". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trenitalia e Taormina Film Festival, un Intercity speciale: donne, non dive

