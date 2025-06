Treni sulla linea lenta è polemica | Ora un nuovo tavolo in Regione

La crescente tensione sui treni della linea lenta tra Valdarno e Aretina si accende di nuovo, con il Comitato Pendolari che denuncia una risposta regionale considerata insufficiente. La decisione di deviare i treni interregionali, annunciata dall’assessore Baccelli, ha scatenato polemiche e richiede un confronto urgente. Ora, un nuovo tavolo in Regione potrebbe rappresentare l’occasione per trovare soluzioni concrete e rassicurare i pendolari, protagonisti di questa difficile spinosa vicenda.

di Manuela Plastina "La risposta del presidente Giani e dell’assessore Baccelli sui treni dell’Aretina è insufficiente, debole e insoddisfacente". Non è piaciuta al Comitato Pendolari Valdarno Direttissima la replica da parte della Regione alle richieste di chiarimenti sulla notizia arrivata dall’assessore ai trasporti dell’Umbria: dal primo gennaio, Rfi avrebbe deciso di deviare tutti i treni interregionali dalla Direttissima alla Linea Lenta, coinvolgendo dunque tutto il territorio del Valdarno. "Si sapeva che la Regione fosse contraria a questo spostamento - dice il portavoce Maurizio Da Re -, ma non che fosse al corrente della decisione ormai presa, tenendola nascosta e aspettando, nel silenzio, la risposta di Rfi a una sua lettera del 4 maggio". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Treni sulla linea lenta, è polemica: "Ora un nuovo tavolo in Regione"

