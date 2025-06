Treni | per lavori stop alla circolazione tra Lecco e Colico

Attenzione pendolari e viaggiatori: a partire da domani e fino a domenica si svolgono le prove generali per i futuri lavori di potenziamento sulla linea ferroviaria tra Tirano, Lecco, Colico e Chiavenna. Dopo il fallimento del test clamoroso a maggio, questa fase è cruciale per garantire un servizio più efficiente dal 15 giugno al 15 settembre, ma comporterà stop temporanei alla circolazione. Restate aggiornati per pianificare al meglio i vostri spostamenti!

Dopo il test clamorosamente fallito dal 23 al 25 maggio scorsi, da domani a domenica andranno in scena le "prove generali" per quanto avverrà dal prossimo 15 giugno al 15 settembre con la chiusura della linea ferroviaria da Tirano a Lecco e da Colico a Chiavenna. Per lavori di potenziamento. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Treni: per lavori stop alla circolazione tra Lecco e Colico

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Mercato in centro e lavori lungo le strade: come cambia la viabilità a Lecco - Il centro di Lecco si prepara a un periodo di cambiamenti sulla viabilità a causa di lavori pubblici e dell’allestimento del mercato, in programma mercoledì 21 maggio.

Su questo argomento da altre fonti