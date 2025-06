Trekking e passeggiate a Bologna e dintorni | dove andare nel weekend

Se il weekend si avvicina e desideri scoprire la natura, Bologna e dintorni offrono un’ampia scelta di trekking e passeggiate nel verde. Dalle escursioni tra parchi urbani a itinerari più selvaggi, questa settimana è l’occasione perfetta per esplorare ambienti ricchi di biodiversità. Preparati a vivere emozionanti avventure all’aria aperta con attività pensate per grandi e bambini, per un weekend all’insegna della scoperta e del relax immersi nella natura.

Non sai cosa fare il fine settimana? Ecco le diverse attività organizzate nel verde da venerdì 6 a sabato 14 giugno alla scoperta dei diversi parchi e della loro biodiversità per grandi e bambini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Trekking e passeggiate a Bologna e dintorni: dove andare nel weekend

Passeggiate al chiaro di luna, a Formignano trekking notturni e soste teatrali - Con l'estate alle porte, Formignano offre un'esperienza unica: le passeggiate al chiaro di luna. Sabato 7 giugno, partendo dalla piazzetta dei minatori, un trekking di 4 chilometri guiderà i partecipanti tra le incantevoli ombre dei calanchi romagnoli, arricchito da emozionanti soste teatrali che renderanno il percorso ancora più suggestivo e indimenticabile.

