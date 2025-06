Tregua immediata a Gaza senza condizioni veto Usa su risoluzione Onu

La crisi a Gaza si intensifica mentre gli sforzi internazionali per un cessate il fuoco immediato incontrano un muro di veto. Nonostante il sostegno unanime dei 14 membri del Consiglio di sicurezza dell’ONU, gli Stati Uniti bloccano la risoluzione che chiedeva una tregua senza condizioni. La tensione cresce, e il mondo si interroga: quale sarà il passo successivo per fermare il conflitto e salvare vite innocenti?

(Adnkronos) – Veto degli Stati Uniti al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite su una risoluzione con la richiesta di un cessate il fuoco "immediato, senza condizioni e permanente" nella Striscia di Gaza. Hanno votato a favore, invece, gli altri 14 Paesi membri del Consiglio.  La bozza di risoluzione, definita da Algeria, Danimarca, Grecia, Guyana, .

