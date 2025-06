Tre mesi senza treni regionali per lavori di potenziamento sulla linea

A causa di interventi di potenziamento sulla linea Roccasecca-Avezzano, i treni regionali resteranno sospesi dal 14 giugno al 13 settembre. Un'anticipazione importante per i pendolari e i viaggiatori, che dovranno pianificare in anticipo le proprie tratte. Trenitalia si impegna a migliorare il servizio, ma nel frattempo, è fondamentale conoscere le alternative e aggiornarsi sui dettagli delle modifiche. Restate sintonizzati per non perdere nessuna novità .

Stop alla circolazione dei treni regionali della linea Roccasecca – Avezzano. Per interventi di potenziamento tecnologico e infrastrutturale sulla rete, Trenitalia ha modificato la programmazione delle corse dal 14 giugno al 13 settembre. Stop ai treni Regionali tra Roccasecca e Avezzano. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Tre mesi senza treni regionali per lavori di potenziamento sulla linea

