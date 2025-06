Tre giorni di sevizie a un detenuto 18enne dai compagni di cella | la causa della rivolta in carcere

Un violento episodio di violenza in cella ha scosso il carcere, scatenando una rivolta tra i detenuti. Tre giorni di sevizie a un giovane di 18 anni, vittima di abusi e torture da parte dei compagni, hanno messo in luce le profonde tensioni e le criticità del sistema penitenziario. La protesta, nata per solidarietà , evidenzia l’urgenza di interventi concreti per garantire la sicurezza e la tutela dei diritti di tutti i detenuti.

La protesta scattata per solidarietà al giovane abusato e torturato senza che i poliziotti penitenziari se ne fossero accorti. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Tre giorni di sevizie a un detenuto 18enne dai compagni di cella: la causa della rivolta in carcere

