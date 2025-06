Tre giorni di poesia Letture degustazioni e intrattenimento

Dal 13 al 15 giugno, Pessano si trasforma nella capitale lombarda della poesia, offrendo tre giorni di reading, degustazioni e intrattenimento per tutti gli amanti delle parole. Tra finali regionali del Poetry Slam, incontri con autori di spessore e un’immersione tra versi e sapori locali, questa maratona in rima promette di sorprenderti. Preparati a vivere un’esperienza unica che celebra la bellezza poetica in ogni sua forma.

Pessano capitale lombarda della poesia per tre giorni, dal 13 al 15 giugno. Dalle finali regionali del Poetry Slam alla degustazione di versi e formaggi: autori, editori, performer nel borgo della Martesana per la lunga maratona in rima, fra gli ospiti Ciccio Rigoli, fondatore di Slam, Dome Bulfaro, Francesca Maria Federici l’avvocato milanese che legge poesie ad alta voce su Instagram, Mirella Roncelli, la poetessa che sostiene l’agricoltura in Valle Imagna. Al centro dell’evento, la premiazione del concorso nazionale per rimatori " La parola che ti affido ", nato nel 2022, 784 i componimenti arrivati da tutta Italia, la prima volta, tre anni fa, furono 10. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tre giorni di poesia. Letture, degustazioni e intrattenimento

