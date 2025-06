Tre anni di indagini Lo stallo e il pressing

Dopo tre anni di indagini, tra stalli, pressing e battaglie legali, emerge un quadro complesso di progetti di rigenerazione urbana. La scintilla è stata l’esposto presentato nel luglio 2022 dai residenti di piazza Aspromonte, assistiti dall’avvocata Veronica Dini, che ha acceso i riflettori sull’insostenibile sviluppo di un ecomostro chiamato Hidden Garden. Così ha preso avvio un percorso che ha svelato come alcune costruzioni siano state camuffate, trasformando il volto di quartieri interi.

Risale a luglio del 2022 il primo esposto presentato alla Procura da residenti di piazza Aspromonte, assistiti dall'avvocata Veronica Dini, contro il progetto Hidden Garden considerato un " ecomostro ". Da lì è partito tutto, perchĂ© è stata aperta la prima della serie di inchieste che hanno messo sotto la lente progetti di rigenerazione urbana che hanno cambiato il volto di quartieri, nuove costruzioni fatte passare per ristrutturazioni e presunte lottizzazioni abusive. Quasi tre anni dopo, messo nel cassetto il discusso "salva Milano" a seguito dell'indagine che ha portato ai domiciliari l'ex dirigente comunale Giovanni Oggioni e ha svelato presunti accordi corruttivi e "conflitti di interesse" nella Commissione per il paesaggio, il nodo resta ancora da sciogliere.

