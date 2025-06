Tre allenatori per una panchina continua il valzer dei tecnici in Serie A

L’estate in Serie A si anima con un vero e proprio valzer di allenatori, una corsa affascinante per una panchina prestigiosa. Tra nomi di spicco e colpi di scena, tre tecnici emergono come principali candidati a conquistare un posto ambito. Chi sono i pretendenti? Scopri tutti i dettagli e le strategie dietro questa corsa mozzafiato, perché in Serie A il mercato degli allenatori non conosce sosta.

Corsa a tre per un posto ambitissimo in Serie A, ecco chi sono i candidati: i dettagli. Prosegue il valzer degli allenatori in Serie A. Che sarebbe stata un'estate fortemente caratterizzata dai trasferimenti degli allenatori si era capito ormai già diversi mesi fa, quando iniziavano a girare le prime voci di diversi addii. Confermate quasi tutte le voci, le pagine dei giornali sono state invase dai rumors e dalle ipotesi in merito alle panchine che, per ora, sono ancora scoperte. Certo, la conferma di Antonio Conte sulla panchina del Napoli ha scombussolato qualche piano, e il ritorno di Allegri su quella del Milan era inaspettato.

