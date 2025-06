Travolto da una moto mentre attraversa la strada | Amalfi sotto shock muore 72enne di Scala

Un nuovo tragico episodio scuote la splendida Costiera Amalfitana, dove un uomo di 72 anni perde la vita in un incidente stradale. Mentre attraversava la Statale 163 Amalfitana, Luigi Palumbo, originario di Scala, è stato investito mortalmente da una moto di grossa cilindrata. La scena, sconvolgente, ha lasciato sotto shock gli abitanti e le autorità locali. Un dramma che ci ricorda quanto sia importante la sicurezza sulle nostre strade.

Un nuovo drammatico incidente stradale scuote la Costiera Amalfitana. Nel primo pomeriggio di ieri, ad Amalfi, un uomo è stato investito mortalmente da una moto di grossa cilindrata mentre attraversava la strada lungo la Statale 163 Amalfitana. La vittima è Luigi Palumbo, 72 anni, originario di Scala, manutentore in servizio extra presso un noto albergo della zona. Secondo quanto riportato anche da quotidianocostiera.it, l’uomo stava attraversando la strada sulle strisce pedonali di Via Mauro Comite, intorno alle ore 14:30, quando è stato centrato in pieno da una Ducati Monster diretta verso Positano. 🔗 Leggi su Zon.it