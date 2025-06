Traversi & Tartufi | Raduno Monomarca Smart a San Miniato

Signore e signori, preparatevi a vivere un evento unico: "Traversi & Tartufi", il raduno monomarca dedicato alla Smart che unisce passione, stile e innovazione. Un'occasione imperdibile per gli appassionati di citycar di tutte le età, che domenica mattina invaderanno Piazza della Repubblica a San Miniato. Tra motori, tartufi e divertimento, questa giornata promette di essere un vero e proprio tributo alla versatilità e al fascino della Smart. Non mancate!

