Trattativa in corso | la Civitanovese tra acquisizione e incertezze future

La trattativa tra la Civitanovese e i potenziali acquirenti si intensifica, ma l’incertezza rimane all’orizzonte. La corrispondenza tra i legali di "Cosmo srl" e del club continuerà nelle prossime ore, alimentando speranze e dubbi. Il patron Mauro Profili ha chiarito di essere disposto a incontrarli, ma solo con rappresentanti seri e interessati realmente all’acquisto. Quale sarà l’esito di questa delicata partita? Solo il tempo potrà dirlo.

Prevedibilmente, la corrispondenza epistolare tra i legali rappresentanti della "Cosmo srl" e quelli della Civitanovese avrà un seguito anche nelle prossime ore. Dopo che il patron Mauro Profili, con la lettera di risposta inviata due giorni fa, aveva specificato di essere disponibile ad un incontro con gli acquirenti (purché all’appuntamento si presentino le persone realmente interessante all’acquisizione del club e non solo i loro rappresentanti, è la richiesta dell’attuale presidente rossoblù), la controrisposta dovrebbe andare nella direzione, pressoché ovvia, di fissare un appuntamento. La pec non dovrebbe essere stata inoltrata agli indirizzi societari nella giornata di ieri, ma ciò potrebbe accadere oggi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Trattativa in corso: la Civitanovese tra acquisizione e incertezze future

