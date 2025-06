Trasporto al mare per gli over 60

L’estate è il momento perfetto per rigenerarsi e vivere nuove avventure, soprattutto se si è over 60. Per rendere questa stagione ancora più speciale, l’amministrazione comunale, in collaborazione con il centro socioculturale "Mons. Raffaele Vita", ha ideato "Un’estate in vacanza con gli over 60". Un servizio di trasporto gratuito verso il mare di Civitanova, che permette a tutti di godersi il sole e il relax, senza pensieri. Non lasciarti sfuggire questa opportunità di riscoprire il piacere delle giornate al mare!

"Un'estate in vacanza con gli over 60" è l'iniziativa dedicata alla terza età proposta nel periodo estivo dall'amministrazione comunale in collaborazione con il centro socioculturale "Mons. Raffaele Vita". Una possibilità consiste nel servizio di trasporto verso il mare di Civitanova al mattino dal 30 giugno al 25 luglio (dal lunedì al venerdì) con partenza alle 7 dai punti di raccolta situati a Corridonia, rione Beati-Grazie, zona industriale, Colbuccaro e San Claudio, con ritorno fissato alle 12.30. Sono cento i posti a disposizione, con spese di trasporto pari a 40 euro per quattro settimane o 20 per due settimane, le iscrizioni sono già partite e si chiuderanno il 18 giugno.

