Trasporti su rotaie in estate interrotta la linea ferroviaria Ferrara-Codigoro

Durante l'estate, Ferrovie dell'Emilia-Romagna mette in standby la linea Ferrara-Codigoro per interventi di manutenzione e miglioramenti infrastrutturali. Questi lavori, che includono l’elettrificazione delle tratte Parma-Suzzara e Ferrara-Codigoro, sono fondamentali per garantire servizi più efficienti e sostenibili nel futuro. Sebbene temporaneamente interrotta, questa fase di aggiornamento assicura un network più affidabile, sicuro e all'avanguardia, pronto a rinnovare il vostro modo di viaggiare su rotaie.

Nel corso della pausa estiva, lungo la rete di Ferrovie dell'Emilia-Romagna sono previsti interventi di manutenzione per il miglioramento dell'infrastruttura. Lavori, che riguardano l'elettrificazione della Parma-Suzzara e della Ferrara-Codigoro oltre alla manutenzione straordinaria, destinati a. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Trasporti su rotaie, in estate interrotta la linea ferroviaria Ferrara-Codigoro

