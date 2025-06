Trasporti Rixi | aumentare i costi dei biglietti dei mezzi pubblici

Il dibattito sui trasporti pubblici si accende: secondo Rixi, gli aumenti dei biglietti sono inevitabili a causa della cronica mancanza di risorse. Ogni anno, la carenza di fondi limita la qualità e l’efficienza del TPL, mettendo a rischio il servizio e le esigenze dei cittadini. È tempo di affrontare seriamente questa sfida per garantire un trasporto pubblico all’altezza delle aspettative e delle necessità .

''Ci troviamo ogni anno che non abbiamo risorse sufficienti per garantire un fondo del Tpl che riesca a soddisfare le esigenze oggettive di servizi''.

