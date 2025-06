Traslochi improvvisi mettono a rischio l’anno scolastico | dirigente mobilita docenti per andare a prendere i bambini casa per casa Cosa accade a Trento

In un contesto in cui i traslochi improvvisi minacciano l’andamento scolastico dei più giovani, il dirigente di un istituto a Trento si mobilita per tutelare i diritti dei bambini, anche nelle emergenze abitative. La sua iniziativa di coinvolgere docenti per garantire la continuità educativa testimonia quanto siano fondamentali le decisioni istituzionali orientate al benessere dei minori. È essenziale che...

I diritti dei bambini devono rimanere al centro delle decisioni istituzionali, anche quando le famiglie si trovano ad affrontare situazioni di emergenza abitativa. È quanto sottolinea il dirigente scolastico di un istituto a Trento, che accoglie numerosi minori coinvolti in trasferimenti improvvisi dalle loro abitazioni.

