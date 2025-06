trapianto di vescica è il primo al mondo

Realizzare il primo trapianto di vescica al mondo rappresenta un traguardo straordinario, un sogno che diventa realtà grazie all’impegno e alla passione dei professionisti coinvolti. Un risultato che apre nuove speranze a migliaia di pazienti in attesa di una vita migliore. A raccontare questa impresa incredibile dal punto di vista umano è il chirurgo del...

Realizzare il primo trapianto di vescica al mondo è stata "un’esperienza esaltante. Una grande emozione: qualcosa che inizialmente era solo un concetto, poi diventato realtà". E poi "pensiamo che questo tipo di intervento possa potenzialmente aiutare migliaia di pazienti con patologie della vescica allo stadio terminale che compromettono gravemente la qualità della vita". A spiegare il lato umano di un grande ‘gol’ scientifico è il chirurgo del Ronald Reagan Ucla Medical Center di Los Angeles, Inderbir Gill (foto), che il 4 maggio scorso ha eseguito l’intervento insieme a Nima Nassiri dell’Università della California e che ieri, a un mese di distanza, ha presentato in anteprima mondiale i dati alla ventunesima edizione di ‘Challenges in Laparoscopy & Robotics - AI (Cilr-Ai)’, un congresso di rilievo mondiale in corso a Firenze fino a domani, dedicato agli sviluppi più avanzati della chirurgia robotica mininvasiva e all’applicazione dell’ intelligenza artificiale in ambito clinico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net