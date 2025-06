Trapani ko Brescia in finale scudetto per la prima volta | gli highlights

Una storica conquista per Brescia: per la prima volta nella sua storia, il team biancoblu si aggiudica la finale scudetto grazie alla vittoria in gara 3 contro Trapani, con un punteggio di 92-86. La squadra ha dimostrato carattere e determinazione, con il capitano Della Valle protagonista assoluto. Un traguardo che segna un nuovo capitolo nel basketball italiano, lasciando gli appassionati già impazienti di vedere cosa riserverà il futuro.

Brescia supera Trapani 92-86 al PalaLeonessa, chiudendo la serie sul 3-0 e conquistando, per la prima volta nella sua storia, l’accesso alla finale scudetto. Protagonista assoluto di gara 3 è il capitano Della Valle, nominato MVP grazie ai suoi 23 punti, 4 rimbalzi e 3 assist. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Trapani ko, Brescia in finale scudetto per la prima volta: gli highlights

BRESCIA VOLA IN FINALE PER LA PRIMA VOLTA La squadra di Coach Poeta chiude la serie con Trapani in Gara 3 davanti al proprio pubblico e ora aspetterà la vincente tra Bologna e Milano #LBAPlayoff #TuttoUnAltroSport #Brescia Tweet live su X

#Brescia in finale con uno sweep inaspettato contro la #Trapani Shark. I granata pagano l'inesperienza, forse la pressione, anche stasera tanti, troppi errori. Dall'altra parte la solidità fatta a squadra. Tweet live su X

