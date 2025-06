Transizione energetica | una spinta concreta per le imprese irpine

La transizione energetica rappresenta un’opportunità concreta e stimolante per le imprese irpine, aprendo le porte a innovazioni che migliorano efficienza e sostenibilità. Grazie a incentivi come il bonus per la transizione energetica 5.0, le aziende locali possono investire in tecnologie verdi, riducendo i costi e contribuendo a un futuro più sostenibile. È il momento di cogliere questa occasione e trasformare le sfide in vantaggi competitivi.

“Per le imprese irpine ci sono interessanti novità per investire sulle tecnologie finalizzate al risparmio energetico e all’approvvigionamento da fonti rinnovabili, usufruendo del bonus per la transizione energetica 5.0”. Così Giuseppe Marinelli, presidente provinciale di Confesercenti Avellino. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Transizione energetica: una spinta concreta per le imprese irpine

